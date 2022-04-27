Petrol
105.35
0.71%
Euro
15.74
-0.07%
Dolar
14.82
0.13%
Altın
902.63
-0.41%
Borsa
2421
0.12%
Bitcoin
581.257
-3.42%
BTXN Coin
20.90
0.38%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    İrfan Can Kahveci'nin çocuğu oldu

    İrfan Can Kahveci'nin çocuğu oldu

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gamze Doyran Kahveci'nin erkek çocukları doğdu. İkili oğullarına Can ismini koydu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi.

    Kahveci çifti, bu sabah saatlerinde dünyaya gelen erkek çocuklarına Can ismini verdi.

    Fenerbahçe de kutladı

    Futbolcunun oynadığı takım olan Fenerbahçe'den de çifte kutlama mesajı geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

    Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.

    İrfan Can Kahveci nin çocuğu oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
    Dünya

    Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

    Adıyaman'da gözaltına alınan eski HDP il başkanı adliyede
    3. Sayfa

    Adıyaman'da gözaltına alınan eski HDP il başkanı adliyede

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Görüş Bildir