İrfan Can Kahveci'nin çocuğu oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gamze Doyran Kahveci'nin erkek çocukları doğdu. İkili oğullarına Can ismini koydu.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi.

Kahveci çifti, bu sabah saatlerinde dünyaya gelen erkek çocuklarına Can ismini verdi.

Fenerbahçe de kutladı

Futbolcunun oynadığı takım olan Fenerbahçe'den de çifte kutlama mesajı geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.