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İrfan Can Kahveci'nin eşi taraftarla kapıştı

İrfan Can Kahveci'nin eşi taraftarla kapıştı

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen bir eleştiri yorumuna verdiği, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz" cevabıyla kocasına yapılan eleştirilere isyan etti.