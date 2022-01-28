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    İrfan Can Kahveci'nin eşi taraftarla kapıştı

    İrfan Can Kahveci'nin eşi taraftarla kapıştı

    İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen bir eleştiri yorumuna verdiği, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz" cevabıyla kocasına yapılan eleştirilere isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 11:37
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    Son haftalarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken İrfan Can Kahveci'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcunun eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen çarpıcı bir yoruma sessiz kalamadı.

    İrfan Can Kahveci nin eşi taraftarla kapıştı #1

    "BAYDINIZ ARTIK"

    Gözde Kahveci paylaşıma gelen, "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi yorum yok yazsaydın sende. Çok havalısınız ya. Some sonradan görme problems" yorumuna, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz." cevabını verdi.

    İrfan Can Kahveci nin eşi taraftarla kapıştı #2

    FENERBAHÇE FORMASIYLA 30 MAÇA ÇIKTI

    Fenerbahçe 'nin transferinde Galatasaray'la karşı karşıya geldiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 30 maçta 2 gol ve 7 asist yaptı.

    İrfan Can Kahveci nin eşi taraftarla kapıştı #3


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