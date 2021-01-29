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- İrfan Can Kahveci'nin sarı-kırmızı poşeti dikkat çekti
İrfan Can Kahveci'nin sarı-kırmızı poşeti dikkat çekti
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, alışverişte objektiflere yakalandı. Transfer sorularına yanıt veren İrfan Can, "Hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 15:37
- Güncelleme : 29.01.2021 - 16:04
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, nişanlısı Gözde Doyran ile birlikte İstanbul'da bir AVM'de objektiflere yansıdı.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
İzin gününü sevgilisi ile birlikte alışveriş yaparak değerlendiren İrfan Can Kahveci, transfer durumu hakkındaki sorular üzerine, "Şu an için kesin bir şey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun." demekle yetindi.
POŞET DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan İrfan Can'ın elindeki poşetin sarı-kırmızı olması sosyal medyayı karıştırdı. Galatasaraylı taraftarlar deneyimli ismin poşet üzerinden mesaj verdiği görüşünde birleşti.