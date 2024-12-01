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İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe'den büyük jest

İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe'den büyük jest Fenerbahçe yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı İrfan Can Kahveci için sürpriz bir hamle yaptı.