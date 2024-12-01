İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe'den büyük jest

Haber Merkezi
Yeni sözleşmesi Haziran 2025'te devreye girecek olan İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe yönetiminden büyük bir jest geldi.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'ye yeni sözleşmesinden alacağı ücreti, oyuncuya sezonun ikinci yarısında da verecek.
16 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST
Böylece 29 yaşındaki futbolcuya yarım sezon daha iyileştirilmiş ücreti üzerinden ödeme yapılacak.
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp 565 dakika sahada kalan deneyimli isim 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
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