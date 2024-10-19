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Haber Merkezi

Fenerbahçe, 20 Ekim 2024'te saat 19.00'da Samsunspor'a karşı oynayacağı maçta, Süper Lig'deki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

7 maçta elde ettiği 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, ligde 4. sırada yer alıyor.

"TAKIMIN PARLAK GELECEĞİ MERT HAKAN"

Öte yandan futbol takımında da moraller yerinde. Sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda "Takımın parlak geleceği ve diğerleri." ifadesini kullanarak Mert Hakan Yandaş'a gülümseten bir göndermede bulundu.

Videoda genç futbolcuların yanında görülen Mert Hakan, izleyenleri de güldürmeyi başardı.