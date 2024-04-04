İrfan Can: Sonuna kadar savaşacağız

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler rakibini 4-2 yenerek liderlik yarışını sürdürdü.



Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

"Sonuna kadar savaşacağız"

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Trabzon'dan sonra birlikteliğimiz arttı. Hata futbolda var. Dünyanın en iyi kalecileri de hata yapıyor. Önemli olan buna takılı kalmamak. Hata dışında neler yaptığın önemli. Ben oyunda kalmaya çalıştım. Soyunma odasında birlikteliğimizi arttırdık, kazanacağımızı konuştuk. İki takım için de güzel maç oldu. Serdar Dursun devre arasında 'Canını sıkma, ben girerim ve bir tane atarım' dedi. Hataya takılı kalmadan devam etmek önemli. Rahat bir insan olduğum için hataya takılı kalmam. Sonuna kadar savaşacağız."