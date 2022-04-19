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    İrfan Can ve Gözde Kahveci'den hamilelik pozu

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, 9 aylık hamile olan eşi Gamze Doyran Kahveci ile kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:29
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    İrfan Can ve Gözde Kahveci'den hamilelik pozu

    2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu.

    Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım.” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

    "Özel birini beklerken..."

    Doğum için gün sayan Gözde ve İrfan Can Kahveci, geçen gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

    Her ikisi de çekimin ardından o kareleri Instagram’da “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

    İrfan Can ve Gözde Kahveci den hamilelik pozu #1

    İrfan Can ve Gözde Kahveci den hamilelik pozu #2

    İrfan Can ve Gözde Kahveci den hamilelik pozu #3


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