İrfan Can'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap

İrfan Can Kahveci, kendisinin Galatasaraylı olduğunu iddia eden Abdurrahim Albayrak'a, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün öğle saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

"İRFAN CAN F.BAHÇELİ"

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olması hakkında da konuşan Albayrak, "Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik." ifadelerini kullanmıştı.

SARI-LACİVERT KALP KOYDU

Bu sözler üzerine Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kahveci, fotoğrafa sarı-lacivert kalp koyarak Albayrak'a göndermede bulundu.