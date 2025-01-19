İrfan Can'dan Adana Demirspor açıklaması: Allah yardımcıları olsun

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Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti." dedi.

"GÜZEL SKOR ALDIK"

İrfan Can ayrıca, "İkinci yarıda art arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.