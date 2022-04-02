İrfan Can'dan enfes gol

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci attığı şık golle taraftarını mest etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Mücadelenin 54. dakikasında takımının üçüncü golünü atan İrfan Can Kahveci futbolseverleri adeta mest etti.

35 metreden topu Kayserispor ağlarını bir füze gibi yollayan milli futbolcu takımını iyice rahatlattı.

Bu sezon futboluyla eleştiri alan İrfan Can attığı bu enfes golle taraftarının gönlünü biraz olsun aldı.

İŞTE O GOL...