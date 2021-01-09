İrfan Can'ı isteyen Fatih Terim’e Başakşehir’den yanıt

Başakşehir Kulübü, yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci'yi isteyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesaplarından 'kahve fincanı' ile yanıt verdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ara transfer sezonunda iyi futbolcular almak istediklerin belirtti.

Fatih Terim, İrfan Can, Onyekuru, Mohamed'i ve Visca'yı istediklerini, belirterek "İrfan Can Kahveci ve Visca için Göksel Başkan ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var." açıklamasında bulunmuştu.

BAŞAKŞEHİR'DEN 'KAHVE FİNCANI' İLE YANIT

Terim'in bu açıklamaları sonrası, son şampiyon Başakşehir'in sosyal medya hesabından kahve fincanı ile gönderme yapıldı:

"Kahve fincanlarımız Başakşehir Sotre'da satışa çıkmıştır."