İrfan Can'ın babası: Oğlum Başakşehir'den ayrılmak istiyor

İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, oğlunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı. Kahveci, ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun küçükken Fenerbahçe'yi tuttuğunu da söyledi.

Hacı Bektaş Kahveci, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Başakşehir'in yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci hakkında Beyaz TV'ye konuştu.

"ARTIK AYRILMAK İSTİYOR"

Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten baba Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.

"ÇOCUKKEN FENERBAHÇELİYDİ"

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ı takımında görmek istediğini ilk kez Gençlerbirliği maçı sonrası açıklayan Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." şeklinde konuşmuştu.