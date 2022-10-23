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    İrfan Can'la Serdar Dursun, Fenerbahçe marşı söyledi

    İrfan Can'la Serdar Dursun, Fenerbahçe marşı söyledi

    Serdar Aziz'in doğum günü partisinde İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un Fenerbahçe tribünlerinin sevilen bestesini söylemesi sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri oldu.
    • 23.10.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 09:51
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    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz'in doğum günü partisinde İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un tezahüratları dikkat çekti.

    Sarı-lacivertli oyuncular tribünlerin sevilen bestesi "Öyle bir sevda ki tarif edilmez, Fenerli olmayan kimse bilemez." marşını söylerken bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.

    En çok paylaşılan videolar arasına giren İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un bu anları izleyen taraftarlara da tebessüm ettirdi.

    İşte o anlar...

    İrfan Can'la Serdar Dursun, Fenerbahçe marşı söyledi - İZLE

    İrfan Can la Serdar Dursun, Fenerbahçe marşı söyledi #1


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