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    Işık Kaan'ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü

    Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan, çıktığı ilk maçın 18. dakikasında sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 19:37
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 19:38
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    Işık Kaan'ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü

    Galatasaray'ın altyapıdan yetişen ve kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayan Işık Kaan Arslan, maçın 18. dakikasında sakatlandı.

    14. dakikada sakatlanarak kenara gelen ve kısa bir süre tedavi olan Işık Kaan Arslan, 18. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Işık Kaan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

    TERİM VE OYUNCULAR TESELLİ ETTİ

    Oyundan çıkarken çok üzgün görünen Işık Kaan'ı teknik direktörü Fatih Terim ve takım arkadaşları teselli etti.

    Işık Kaan ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü #1

    Işık Kaan ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü #2

    Işık Kaan ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Işık Kaan ın ilk tecrübesi 18 dakika sürdü #4


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