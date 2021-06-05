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- Işın Çelebi, Galatasaray başkan adaylığından çekildi
Işın Çelebi, Galatasaray başkan adaylığından çekildi
Galatasaray'da Işın Çelebi, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 13:17
Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak.
SEÇİME GİRMEYECEK
Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. 19 Haziran'da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak
Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor