Işıtan Gün'den Inaki Pena açıklaması

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, Barcelona'dan kiraladıkları Inaki Pena'nın sezon sonu İspanya'ya döneceğini açıkladı.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün Galatasaray - Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına konuştu.

Sport'a konuşan Gün, "Pep Guardiola bize Domènec Torrent hakkında çok olumlu şeyler söyledi, Arda Turan'ın Galatasaray ile ilişkisi sözleşmesinin ötesine geçiyor." ifadelerini kullandı.

PENA'NIN PERFORMANSI

"Barcelona'dan ayrılırken gazetelerde onunla ilgili tüm haberleri gördüm, maçın adamı oydu. Domenec bize tavsiye etti çünkü kaleci sıkıntımız vardı. Muslera sakatlanmıştı ve ikinci bir kaleciye ihtiyacımız vardı. İsim önerdiğinde Barça ile temasa geçtik ve transfer konusunda anlaştık. Bence çok gelecek vadeden bir kaleci."

"PENA GERİ DÖNECEK"

"Pena, sadece bu sezonun sonuna kadar elimizde ve bence onun için iyi bir operasyon oldu çünkü en üst seviyede oynuyor. Sanırım Xavi, onu gelecek sezon için ikinci kaleci olarak gördüğünü söyledi. Bu onun için doğal bir adım. O çok iyi bir kaleci ve bizde bir başka harika kalecimiz var, kontratının bitmesine iki yıl kalan ve dokuz yıldır bizimle olan Muslera. Bence geri dönecek, bu en normal şey olurdu.

Muslera zor bir sakatlık geçirdi ve şu anda A takım kadrosunda antrenman yapıyor, ancak bu teknik direktöre bağlı bir karar. Muslera'nın harika bir kariyeri var. Galatasaray'daki kaleci antrenörümüz yaklaşık 20 yıl Barcelona'da çalıştı, bu yüzden Iñaki'yi uzun süredir tanıyor ve bize Iñaki'nin %100 en iyi kaleci olacağını söylüyor. Adı böyle ortaya çıktı. O çok iyi bir çocuk ve umarım bunu başarabilir. Bu onun için en üst seviyede, Galatasaray'dan Barça'ya gitmek için iyi bir başlangıç. Kaleciler için en önemli şey oynamaktır."