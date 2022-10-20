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    İskenderunspor, Riekerink ile yolları ayırdı

    İskenderunspor, Riekerink ile yolları ayırdı

    İskenderunspor, takımın genel müdürü Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • 20.10.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:13
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    İskenderunspor, 2021 yılından bu yana kulüpte CEO olarak görev yapan Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi ile bu ayrılığın gerçekleşmiş olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

    İskenderunspor, Riekerink ile yolları ayırdı #1

    "Ayrılıklar da sevdaya dahildir"

    Açıklama metninin sonundaki 'Ayrılıklar da sevdaya dahildir' cümlesi de dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

    2. Lig'e yükseldi

    Bilindiği üzere Riekerink, 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmasında fayda sağlamış, bu sezon da takımın Kırmızı Grup'ta 2. sırada olmasında önemli faktörler arasında yer almıştı.

    İskenderunspor, Riekerink ile yolları ayırdı #2

    İskenderunspor, Riekerink ile yolları ayırdı #3


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