AA & Ensonhaber

2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.

Türkiye Kupası'ndaki 4. tur müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Tire 2021'i, 5. turda da Süper Lig'den Hatayspor'u eleyen İskenderunspor, A grubundaki ilk maçında 1. Lig ekibi Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İSKENDERUNSPOR'UN HEDEFİ GALİBİYET

Grubun 2. karşılaşmasında Sarıseki Mahallesi'ndeki 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan İskenderunspor, rakibini yenerek yeni stadında oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

"STADIMIZ TRABZONSPOR MAÇIYLA AÇILIYOR"

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirini, kupada gruplara kadar ulaşmanın takımları adına büyük başarı olduğunu söyledi.

Çeyrek final yolunda her maça puan almak için çıktıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

Kupadaki format bu yıl değişti bu da biraz aleyhimize oldu. Grubumuzda 6 takım var ama sadece 2 takım çıkıyor ve bu grupta tek 2. Lig takımı biziz. Bizler de çeyrek finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, inşallah başarılı oluruz. Stadımız, Trabzonspor maçıyla beraber açılıyor, taraftarımızı davet ediyoruz, güzel bir gün olacak. Trabzonspor maçında önceliğimiz 1 puan, alabilirsek de 3 puan.

"KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSEDİYORUZ"

Takım kaptanı Erbay Eker de kupada aldıkları iyi sonuçlarla gruplara kaldıklarını söyledi.

Trabzonspor maçını heyecanla beklediklerini belirten Erbay, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor büyük bir camia, onlarla oynayacağımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. İnşallah iyi bir maç olur puan ya da puanlar almak istiyoruz. Belki hayal gibi geliyor ama biz gerçekten puan ve puanlar için sahaya çıkacak, elimizden geleni yapacağız.

"HEYECANLIYIZ"

Takımın yeni transferlerinden sol bek Yusuf Acer de hem ligde hem de kupada hedefleri olan takımda forma giydiğini söyledi.

Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadeleye sıkı hazırlandıklarını anlatan Acer, şunları dedi: