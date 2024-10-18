İHA

2012 yılında Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Eskişehirspor ile İskoçya'nın St. Johnstone FC takımları karşı karşıya gelmişti. O günden bu yana iki takım arasında kurulan kardeşlik bağları hâlâ güçlü bir şekilde sürüyor. Bu bağlamda, Eskişehirspor’un yarınki maçını izlemek isteyen St. Johnstone FC taraftarı 62 yaşındaki Ricky Marshall, bugün uçakla yaklaşık 11.845 kilometre mesafeden Eskişehir’e geldi.

İSKOÇ ETEĞİYLE GELDİ, İKRAM EDİLEN ÇAYI İÇTİ

Yöresel kıyafetiyle Eskişehirspor’a destek vermek üzere yola çıkan İskoç taraftar, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde kulüp yetkilileri ve takım kaptanıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İnce belli bardaktan çayını yudumlayan Marshall, her iki takımın da zor günler geçirdiğini, ancak zamanla bu zorlukların üstesinden geleceğini vurguladı. Eskişehirspor - Osmanlı 1453 maçını ise Bölgesel Amatör Lig’in 3. haftasında Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda tribünden izlemeyi planlıyor.

"ESKİŞEHİR TARAFTARLARI HEP BURAYA GELMEMİ İSTİYORLAR"

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde konuşan Ricky Marshall,

Eskişehir güzel bir şehir olduğu için buraya gelmeyi her zaman seviyoruz, ancak esas sebebimiz Eskişehirspor’la olan ilişkimiz. Bu bağ 2012 yılında kuruldu ve zamanla güçlendi. Bizler nasıl Eskişehirspor’u takip ediyorsak, Eskişehirspor taraftarları da St. Johnstone’ı takip ediyor. İnternet üzerinden birçok Eskişehirspor taraftarıyla iletişim kuruyorum ve onlar da sürekli buraya gelmemi istiyorlar. Burada dostlarım var; Akçoray ailesi ve Fırat gibi, yıllardır görüştüğüm insanlar. Geldiğimde onlarla birlikte olma fırsatını yakalıyorum

şeklinde ifade etti.

"İSKOÇ VE TÜRK HALKI, MÜCADELEYİ SEVER"

Marshall, konuşmasına şöyle devam etti:

Ben İstanbul’a daha sık gidiyorum çünkü çocuğum Yunanistan’da yaşıyor. Oraya gittiğimde mutlaka İstanbul’a da uğruyorum. İlk olarak 2012’deki maça İstanbul’a geldim ve şehri çok sevdim. Eskişehirspor’un 2012’den bu yana bir düşüş yaşadığını ve önemli bir gerileme olduğunu biliyoruz. Aynı durum bizim St. Johnstone için de geçerli. Bunun çeşitli ekonomik nedenleri var; ancak biliyoruz ki, hem İskoç hem de Türk halkı mücadeleyi sever ve bu zorlukların üstesinden geleceklerdir. En son 2022 yılının Kasım ayında buraya gelmiştim, ama daha önce buradaki St. Johnstone maçını ve Konya’da Galatasaray ile oynanan final maçını izleme fırsatım oldu. Ara sıra birçok maça katılıyorum.

Röportajın ardından, İskoç taraftar Türk basın mensuplarına tezahürat yaparak "Es es es, ki ki ki, eski eski es" şeklinde seslendi.