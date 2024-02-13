İskoçya'da gündem Ryan Kent: Türkler soğuk hava deposundan çıkarıp, geri koydu

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.
Mücadele adına en çok konuşulan olaylardan biri de uzun süredir forma giymeyen Ryan Kent'in maçta süre alması oldu.
Fenerbahçe formasıyla son olarak Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sadece 1 dakika süre bulan İngiliz futbolcu, 85. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi.
İskoçya'da gündem oldu
Oyuncunun yıllarca formasını giydiği Rangers'a yakın kaynaklar, teknik direktör İsmail Kartal'ın üç ay sonra Ryan Kent'e Süper Lig'de forma vermesine şaşırdı.
İskoçya'nın sevilen spor sitesi, "footballscotland" 'Fenerbahçe, Kent'i soğuk hava deposundan çıkardı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı ve Kent'in sahaya çıkmasına rağmen etkili olamadığını vurguladı.
Öte yandan aynı yayın organı, Kent'in TFF listesine bildirilmemesi haberini okurlarına "Soğuk hava deposuna geri kondu." diyerek duyurdu.
Sezon performansı
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. İngiliz yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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