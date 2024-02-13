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İskoçya'da gündem Ryan Kent: Türkler soğuk hava deposundan çıkarıp, geri koydu

İskoçya'da gündem Ryan Kent: Türkler soğuk hava deposundan çıkarıp, geri koydu Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Ryan Kent'in kurtarıcı olarak oyuna girmesine İskoçlar da şaşırdı. Ülke basınında böyle zor bir maçta oyuna giren oyuncunun, daha sonra neden kadro dışı bırakıldığı da merak konusu oldu.