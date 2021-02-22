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    Islam Slimani: Benim tek hatam Türkiye'ye gitmekti

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, Türkiye günlerine yönelik açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:21
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    Islam Slimani: Benim tek hatam Türkiye'ye gitmekti

    2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında yer alan Islam Slimani, Fransa'da bir röportaj verdi ve Türkiye'de geçirdiği günlere de değindi.

    "6 aylığına Newcastle United'a gittim, 4 ayı sakatlıkla geçti. İnsanlar bunun bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Hayır, oynamadım çünkü sakattım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı, beni oynattı."

    Islam Slimani: Benim tek hatam Türkiye ye gitmekti #1

    "BENİM TEK HATAM TÜRKİYE'YE GİTMEKTİ"

    "Fenerbahçe'de bir sabah, benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Bana ve Benzia'ya bu yapıldı. Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti."

    "AKLIMDA SADECE İNTİKAM VARDI"

    "2018 yazında Monaco'ya gittim ve Türkiye'deki tecrübemden sonra aklımda sadece bir 'intikam' vardı. Benim için teknik açıdan, bir önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi."

    Islam Slimani: Benim tek hatam Türkiye ye gitmekti #2

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