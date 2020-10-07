Islam Slimani: Fenerbahçe maceram kabusa döndü

Leicester City forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ancak bekleneni veremeyen Islam Slimani o döneme ait çok önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak tamamlayan ve bu sezon Leicester City'de kalan Islam Slimani, France Football'dan Nabil Djellit'e özel bir röportaj verdi.

Röportajında Cezayir Milli Takımı, kişisel futbol kariyeri hakkında konuşan Slimani; Fenerbahçe'de geçirdiği süre hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"EN GOLCÜ SEZONLARINDAN BİRİNİ GEÇİRİYORDUM"

Fenerbahçe'de çok büyük sorunlar yaşadığının altını çizen Slimani, "Fenerbahçe'de kariyerimin en golcü sezonlarından birini geçiriyordum ancak Fenerbahçe beni gönderdi. Türkiye'de çok sorun yaşadım, bu sadece futbol meselesi de değildi. Sezonun ikinci yarısında (2018-2019) yaşadıklarım spor dışı bir olay haline geldi. Fenerbahçe'de takımın sorumluları, benim yanıma geldi ve "Sen bu takımda kiralık futbolcusu ve artık en iyi olsan bile oynamıyorsun" dediler. Yassine Benzia ile grup antrenmanı yapmamıza bile izin vermediler, bu büyük bir saçmalıktı" dedi.

"FENERBAHÇE MACERAM KABUSA DÖNÜŞTÜ"

Fenerbahçe'de yaşadığı "kabusa" rağmen sakin kaldığını ifade eden Slimani, "Olgun bir kişilik olduğum için sakin kaldım ancak açıkcası Fenerbahçe maceram bir kabusa dönüştü. En kötü dönemimde Cezayir Milli Takımı'na gittim; çünkü teknik patron Djemal Belmadi benim neler yapabileceğimi ve özelliklerimi çok iyi biliyordu. Fenerbahçe'de yaşadığım karmaşık durum, Djemal'in telefonuyla bana umut oldu" şeklinde konuştu.

Birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Riyah Mahrez olduğunun altını çizen Slimani, "Kariyerimde birçok futbolcuyla beraber oynadım ama Leicester'da ve Cezayir Millli Takımı'ndan arkadaşım Riyad Mahrez'i 'birlikte oynadığım en iyi oyuncu' olarak gösterebilirim. Mahrez, bir topla her şeyi yapabilir; sadece kendisine güvenmesini sağlamalısınız" ifadelerini kullandı.