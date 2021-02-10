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    Islam Slimani'den 1 gol 2 asist

    Devre arası transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a transfer olan eski Fenerbahçeli Islam Slimani; 1 gol, 2 asistlik performansıyla Ajaccio karşısında şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 13:04
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    Islam Slimani'den 1 gol 2 asist

    Dün akşam oynanan Fransa Kupası mücadelesinde AC Ajaccio ile karşılaşan Lyon'da, yeni transfer Islam Slimani ilk 11'de başladı.

    YENİ TAKIMINDA ESTİ GÜRLEDİ

    Cezayirli futbolcu, ocak transfer döneminde Olympic Lyon'a transfer olmuştu. Eski Fenerbahçeli, dün de yeni takımıyla müthiş bir performans gösterdi.

    Fenerbahçe'de gösterdiği kötü performansla beklentileri karşılayamayan Slimani, Lyon'da dün 1 gol, 2 asist katkısı yaptı.

    Performansıyla göz dolduran Slimani'nin lig maçlarında da ilk 11 başlaması bekleniyor.

    Islam Slimani den 1 gol 2 asist #1

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