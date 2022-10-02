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    Ismael, maç sonu Weghorst'u teselli etti

    Ismael, maç sonu Weghorst'u teselli etti

    Fenerbahçe derbisinde maçın son dakikalarında gol kaçıran Wout Weghorst'u, teknik direktör Valerien Ismael teselli etti.
    • 02.10.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 22:36
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maç yüksek tempoda ilerlese de pozisyon anlamında pek de tatmin etmedi.

    Maçın sonlarına doğru rakip kaleye etkili gelen Beşiktaş, son dakikalarda net pozisyonlardan yararlanamadı.

    Ismael, Weghorst'u teselli etti

    O pozisyonların baş mimarlarından biri de siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst oldu.

    Maç 0-0 berabere biterken, Weghorst üzüntüsünü gizleyemedi. Maç sonu teknik direktör Valerien Ismael, 2 gol kaçıran Weghorst'u teselli etti.

    Ismael, maç sonu Weghorst u teselli etti #1

    Ismael, maç sonu Weghorst u teselli etti #2

    Ismael, maç sonu Weghorst u teselli etti #3

    Ismael, maç sonu Weghorst u teselli etti #4(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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