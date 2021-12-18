İsmail Çipe'ye özel motivasyon

İsmail Çipe'nin Başakşehir maçında ortaya koyacağı performans, transfer planını da etkileyecek.

Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleyi devr alması beklenen İsmail Çipe'ye, Fatih hoca Florya'da adeta terapi uyguluyor.

Son iki sezonu Kayserispor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray 'a geri dönen ve geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki kalecinin Başakşehir karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu.

3 KALECİ DAHA ŞANS BEKLİYOR

İsmail'in devre bitene kadar çizeceği grafik, Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planını da etkileyecek. Sarı-Kırmızılı ekipte İsmail dışında, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da Terim'den görev bekleyen diğer kaleciler.