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İsmail Haktan Odabaşı Tuzlaspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna dahil etti.
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 17:12
- Güncelleme : 12.01.2021 - 17:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna dahil etti.
RESMEN AÇIKLANDI
Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine kulübümüze hoş geldin der, Tuzlaspor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
İstanbul ekibi dün de Sloven futbolcu Rajko Rotman'ı renklerine bağlamıştı.