Ismail Jakobs, 14 maç sonra oynadı

İHA

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın, Samsunspor’a konuk olduğu ve 2-0 galip geldiği müsabakada sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, uzun bir aradan sonra sahalara döndü.

Son olarak 25 Ocak tarihinde Süper Lig'de Konyaspor ile oynadıkları müsabakada görev alan Jakobs, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalırken, ilk kez Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.

14 MAÇ SONRA OYNADI

Samsunspor maçına da yedek başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada Roland Sallai’nin yerine oyuna girdi.

Ismail Jakobs böylece 14 maç sonra forma giydi.