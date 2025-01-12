Ismail Jakobs: Atmosfer çok iyi gidiyor

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs, Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ATMOSFER ÇOK İYİ GİDİYOR"

Ismail Jakobs yaptığı açıklamada, "Havadan dolayı zor bir maç oldu ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Galip olduğumuz zaman atmosfer çok iyi gidiyor." dedi.

Senegalli oyuncu ayrıca, "Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Birlikte çalıştığımız insanlar da harikalar. Bu şekilde devam etmesini isteriz." diye konuştu.