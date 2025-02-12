Ismail Jakobs, AZ Alkmaar maçında da yok

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Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, perşembe günü AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında forma giymeyecek.

25 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 30 Ocak'ta oynanan Ajax, Süper Lig'deki Gaziantep FK ve Adana Demirspor, kupadaki Bolu maçında da forma giymemişti.

13. MAÇINI KAÇIRACAK

25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Jakobs, AZ Alkmaar maçıyla birlikte Galatasaray'da 13. maçını kaçırmış olacak.