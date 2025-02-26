Ismail Jakobs, bir süre daha forma giyemeyecek

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Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama, 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı Ismail Jakobs, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımdan uzak kaldı.

Son olarak aşil tendonundan da sakatlanan ve Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyen Jakobs'tan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

2-3 HAFTA YOK

HT Spor'un haberine göre ağrıları geçmeyen Ismail Jakobs, 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

16 MAÇ KAÇIRDI

Ismail Jakobs bu sezon Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 16 maçta forma giyemedi.

Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Jakobs 1 asistlik skor katkısı verdi.