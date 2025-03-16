Ismail Jakobs, eski takımının maçını izledi

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga 2'nin 26. hafta mücadelesinde, Gerhard Struber yönetimindeki Köln ile Florian Kohfeldt'in çalıştırdığı Darmstadt karşı karşıya geldi.

Colone Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 2-1'lik skorla ev sahibi takım Köln oldu.

KÖLN, İKİ GOLLE KAZANDI

Köln'e üç puanı getiren golleri, 1. dakikada Jan Thielmann ve 80. dakikada Gian-Luca Waldschmidt kaydetti.

Darmstadt'ın tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Fraser Hornby attı.

Alınan bu sonuçla Köln 47 puanla 2. sırada konumlandı. Darmstadt ise 31 puanla 13. sırada yer aldı.

ESKİ TAKIMININ MAÇINI İZLEDİ

Bu müsabakada ise Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

"ZAMANI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR"

Köln, Ismail Jakobs için paylaşım yaptı. Alman ekibinin paylaşımında, şöyle denildi:

Seni görmek güzel Iso! Galatasaray'ın bir sonraki maçına 2 hafta var ve o da bu zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor!

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.