Ismail Jakobs için karar verildi

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Galatasaray'da sakatlığı tam geçmeden sahalara dönen Ismail Jakobs, Samsunspor maçının ilk yarısında yeniden sakatlık yaşamış ve oyun alanını terk etmişti.

Sağ bacak kasında 3. derece lezyon tespit edilen ve tedavisi süren Senegalli sol bekle ilgili bir önemli bir karar alındı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sağlık ekibinin de onayıyla Jakobs'u tam iyileşmeden bir daha oynatmayacağı belirlendi.

25 yaşındaki futbolcunun az da olsa AZ Alkmaar maçında oynama şansının bulunduğu ancak riske edilmeyeceği öğrenildi.