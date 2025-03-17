Ismail Jakobs'tan geleceği hakkında açıklama

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Galatasaray'da beklenen performansı sergilemeyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Jakobs, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

Savunma oyuncusu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, şu cevabı verdi:

Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesi ile Monaco'dan kiraladığı sol bek, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı.