İsmail Kartal: 4 kupayı da istiyoruz Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal, 4 kupayı da kazanmak istediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Sarı-lacivertli takımda üçüncü dönemini geçiren ve oldukça etkili bir sezon başlangıcına imza atan başarılı çalıştırıcı İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kartal, henüz hiçbir şey başarmadıklarını belirterek, takdir toplayan performanslarını kupalarla taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Milli Takımımıza tebrik

Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu. Takım ruhuyla bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koydular. Hedef EURO 2024'te başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha da iyi yerlere gitmek. İnanıyorum bunu yapacağız.

"4 kupayı da istiyoruz"

Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız.

Transfer yorumu

İyi yolda olduklarını dile getiren İsmail Kartal, sezon başında ihtiyaç duydukları oyuncuları aldıklarını ve yapılamayan hiçbir takviyeden pişman olmadıklarını aktardı. Başkan Ali Koç'un, transferler konusunda son kararı her zaman kendisine bıraktığının altını çizen başarılı teknik adam, takımdaki 4 stoperin sayıca yeterli olduğunu ifade etti.

Süper Kupa konusu

İsmail Kartal, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı karara saygı duyduklarını anlattı;

Herhangi bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Sadece 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. 24 Aralık'ta bir Galatasaray derbisi olacak, sonra 30 Aralık'ta bir kez daha oynanacak. Tabii bu benim için sorun oluşturmuyor. Bunun kararı federasyonla kulüp yönetimleri arasında olacak.

"Oyuncuların kafası karışmaz"

Deneyimli teknik adam, kış transfer döneminde gelmesi muhtemel transfer tekliflerinin oyuncuların kafalarını karıştırıp karıştırmayacağına ilişkin bir soruya, "Burada hiçbir oyuncunun kafası karışmaz." şeklinde yanıt verdi.

"Herkes rahatsız"

Batshuayi ile görüştüm. Geçen sene sistem farklıydı, çift forvet oynanıyordu. Bu sene ise tek forvet oynuyoruz. Kolay değil, bazıları hemen bazıları ise geç adapte olabilir. Kendisi de adapte olmaya başladı. Statü değişikliğinden meslekteki her arkadaşım rahatsız. Avrupa kupaları nasıl 23 ise Türkiye'de de aynısı olabilir. 2 kişi tribünde oturacağına gelsin kulübede otursun. Oyuncularım çok iyi profesyonel. Hep beraber çok iyi çalışıyoruz.

"Oyuncu izlemeye devam ediyoruz"

İsmail Kartal, devre arası transfer çalışmaları için oyuncu izlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu hatırlatan Kartal, "Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak lazım. Çok ince eledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Fred ve Szymanski oldu ama geri adım atmadık. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez." şeklinde görüş belirtti.

"Ana hedefimiz şampiyonluk"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanabiliriz ama ana hedef şampiyonluk. Hatayspor iyi bir takım. Şu anda milli takımda 3 oyuncuları var. Volkan Hoca güzel işler yapıyor. Takımın namağlup olması tesadüf değil. Bizim en önemli maçımız Hatayspor maçı. Volkan Demirel bizim kardeşimiz. Başarılı bir isim. Allah yolunu açık etsin. Kendi evimizde oynayacağız ve hak eden kazansın.

"Sakatlık önleyici programımız var"

Sakatlık önleyici bir program kullanıyoruz. Bununla ilgili özel bir odamız var, oyuncuları orada yürütüyoruz, diz çek, hafif sıçra gibi kas grubunda nerede yorgunluk varsa bunları görüyoruz. Antrenmanı planlarken oyuncu bu antrenmanı kaldırabilir mi gibi durumları doktor ve fizikçilerimizle konuşuyoruz. Her antrenmanı 1 gün önceden ayarlıyoruz.

"İşleri yoluna koyduk"