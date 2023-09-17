İsmail Kartal: 6 numara transferi yapmamamız dünyanın sonu değil Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından "6 numara transferi için bazı görüşmelerimiz oldu. Biz de yapmış olmak için transfer yapmamak adına hamle yapmadık. Dünyanın sonu değil" dedi.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

Kazanılan üç puanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Devre arasında yaptığımız toplantıdan sonra iyi bir oyun çıktı"

Deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Maça gerçekten iyi hazırlanmıştık. İstediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Maçı tabi ki bırakmadık. Devre arasında yaptığımız toplantıdan sonra iyi bir oyun çıktı. Daha farklı bir maç da olabilirdi.

"Hiç beklemediğimiz bir şanssızlık oldu"

Cengiz Ünder'in sakatlığı hakkında da konuşan Kartal, şu sözleri sarf etti:

Hiç beklemediğimiz bir şanssızlık oldu. Cengiz'in sakatlığı sonrasında da oyuna direkt girme konusunda sıkıntı yaşadık.

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"Dünyanın sonu değil"

6 numara transferi hakkında da konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

6 numara transferi için bazı görüşmelerimiz oldu. Biz başkanımıza birkaç oyuncuyu ilettik, temasları o yürüttü. 6 numara dışında mevkilere de çok iyi katkılar yaptık. Bazı oyuncuları kulüpleri bırakmadı, kimi oyuncuların da kendileri gelmek istemedi. Biz de yapmış olmak için transfer yapmamak adına hamle yapmadık. Dünyanın sonu değil.

"Zamana ihtiyacımız var"

Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, takım olarak istedikleri seviyede olmadıklarını söyledi.

Takım olarak sizler de takdir ederseniz ki sürekli 14 oyuncu mili takıma gidiyor. 3 büyükler ve başka takımda 14 oyuncusu milli takıma giden var mı. Milli takımdan geliyorlar, Avrupa maçları var. 3 günde bir maç oynayacağız. Bir şeyleri konuşurken objektif konuşmalıyız. Süper Lig, Avrupa ve milli takım oyuncularım çok fazla maç oynadığı için fazla sorumlulukları var. Biz de takımımıza rotasyon yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Oyuncularım bugün elinden geleni yaptı. Hala istediğimiz pozisyonda değiliz. Çalışıyoruz ama dediğim gibi çok fazla maç oynuyoruz zamana ihtiyacımız var.

Hakem yönetimi hakkında yöneltilen soruya ise Kartal, “Ara ara böyle şeyler oluyor. Hakemin takdir hakkıdır” cevabını verdi.