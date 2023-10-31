İsmail Kartal açıklamaları nedeniyle PFDK'lık oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın da Gaziantep FK maçı sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün de saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar gerekçesiyle disipline yollandığı kaydedildi.

Galatasaray da PFDK'lık oldu

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Adana Demirspor'un saha olayları, Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı hareket, Ankaragücü'nün talimatlara aykırı hareket ve Pendikspor'un da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ya sevklerine karar verildiği ifade edildi.