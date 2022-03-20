İsmail Kartal: Allah kalbimi biliyor

Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal, Konyaspor'u yendikleri maç sonrası konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan İsmail Kartal "Konyaspor'u çok iyi analiz etik. Zaten geçen sene çalıştığım takım, oyuncuların çoğunu biliyordum. Allah kalbimi biliyor, puan kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Soyunma odasında 'Biz iyi takımız, tempoyu arttıralım' dedim. Maçı çevirebileceğimizi anlattım. Bu taraftar bizi destekliyor. Onları mutlu edebildiysek, biz daha mutlu oluruz. Onlar için varız. Konyaspor gibi takıma karşı çok iyi oynadık. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini gösterdik. Oyuncularımı tebrik ederim. Muhteşem taraftarına armağan olsun. Abdulkerim Bardakçı'ya da geçmiş olsun." dedi.





"KENARDA OYUNU YAŞIYORUZ"

Kim Min-Jae bir pozisyonda ileri çıkarken, kenarda oyuncusuyla birlikte koşması hakkında konuşan İsmail Kartal "Kim Min-Jae ileri çıkarken, ona destek vermek için onunla koştum. Kenarda oyunu yaşıyoruz, o yüzden böyle bir şey oldu." açıklamasını yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hedefleriyle ilgili açıklama yapan sarı-lacivertli teknik adam "Üç gün takıma izin verdim, bunu hak ettiler. Milli takımlara gitmeyenler devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ligi en üst sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.