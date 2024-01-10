İsmail Kartal: Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu.

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada 7-1'in kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Sonuçta kendi evimizde, kendimize yakışır oyunla farklı galibiyet elde ettik. Güzel bir maç oldu. Taraftarlarımızın da pozitif desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kazandık, 3 puan aldık, yola devam ediyoruz" dedi.

"Taraftarı mutlu ediyoruz"

Takımın kalitesine değinen 62 yaşındaki teknik adam, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Ekibimle beraber gerçekten iyi çalışıyoruz. Oyuncularım buna reaksiyon veriyor. Onlar da bu işten keyif alıyor. Keyfini aldıkları sürece sahada işler güzel gidiyor. Sonuçları alıyoruz. Emeğin karşılığını alıyoruz. Oyuncularım mücadelelerin karşılığında 3 puan alıyor. Taraftarı mutlu ediyoruz. Taraftarın mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor, motive oluyoruz. Kazanmamız gereken maçı kayıpsız geçtik" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz"

Son olarak şampiyonluk yarışına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Oyunculuk günlerimden beri tüm benliğimle, geceden gündüze çalışarak kendimi Fenerbahçe'ye adadım. Her geldiğim dönemde daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla faydalı olurum, bunun gayretindeyim. Yaptırdıklarım, ekibimle verdiğim mücadelem, ortaya koyduğumuz irade, antrenmanlar, oyun felsefesi, takım içi adalet, saygımız, iletişimimiz... Bunun karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçelileri nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

"Tüm takımları takip ediyoruz"

Basın toplantısında Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini vurgulayan Kartal, "Gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı şekilde yönlendirdik ve hazırladık. Zamanımız yoktu. Yenilenme antrenmanıyla çıktık. Konyaspor'u tanıyor ve biliyorduk. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir takım. Tüm takımları takip ediyoruz. Güzel bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncuları da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Stoper adaylarının hepsini değerlendirdiklerini ve Bonucci'de karar kıldıklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti: