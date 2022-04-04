İsmail Kartal: Almanya'da kendimi geliştirdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2015 yılında Joachim Löw'ün desteğiyle Alman teknik adam Roger Schmidt'i 40 gün boyunca izleyip kendisini daha da geliştirdiğini söyledi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rize deplasman dönüşü yaşanan kurşunlanma olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FB TV'ye konuşan İsmail Kartal, "2014-2015 sezonunda ligin son 3 maçı Galatasaray'ın 1 puan gerisindeyiz, Erciyesspor ile oynayacağız. O maç 2 net penaltımız verilmedi. Oyuncular devre arasında yanıma geldi: 'Hocam stadyumda 10 bin kişi var' dediler. Belki de stadyumda 50 bin kişi olsa o penaltılar verilecekti. Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldık ve puan farkı 3 oldu. İnsanlar diyor 'Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti' O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir. O sezon bize suikast girişiminde bulundular." dedi.

"LÖW İLE DOSTLUĞUM VAR"

Medyadan yeterli desteği almadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Medyanın büyük bölümünden destek almadım. Ben, Fenerbahçe'ye gelmeden önce takımlar çalıştım; şampiyonlar yaşadım. Başarılı bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Guus Hiddink, PSV'yi çalıştırdığı dönem 2 ay evinde kaldım ve eğitim aldım. Löw ile yakın dostluğum var." şeklinde konuştu.

"LÖW İLE KONUŞUP ALMANYA'YA GİTTİM"

2015 yılında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya gidip kendisini geliştirdiğini söyleyen Kartal, "Fenerbahçe'den ayrıldığım gün, 2015'te... RB Salzburg ile oynamıştık, oyun tarzları çok hoşuma gitmişti. Antrenörüyle tanıştım. Bu antrenör ne yapıyor, biz ne yapıyoruz yerinde yaşamak istedim. Fenerbahçe'den ayrıldım daha sonra. O antrenörü Roger Schmidt. Leverkusen'e teknik direktör oldu. Joachim Hocayı aradım, 'Biraz canım sıkkın. 2-3 ay Avrupa'da yaşayacağım. Roger ile aran nasıl? İdmanlarını izlemek istiyorum. Kendimi test etmeliyim' dedim. Joachim Löw aradı hemen sağolsun. 1-1.5 ay Salzburg ile aynı otelde kaldım. Çok iyi Almanca bilen bir arkadaşımı yanıma aldı. İdmanları izledim. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da Leverkusen'deydi. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. 'Hoca senin ne işin var' dediler. Ben de anlattım durumu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ZOR"

Roger ile sürekli konuştuğunu söyleyen başarılı hoca, "Antrenmanlardan sonra Roger ile oturup sohbetler ediyorduk, sorular soruyordum. Bir yardımcımı da Gladbach'a gönderdim. 21 yaş ortalamalı takımla çok başarılı oldular. O bana 60 sayfa raporla geldi. Tüm bunları biriktirerek bir yol haritası çıkardık. Roger de bana sorular soruyordu. Farkın ne olduğunu sordu. 'Fark şu, burada bir iş ciddiyeti, disiplini var. Maalesef Türkiye'de bu disiplini, ciddiyeti sağlayamıyoruz' dedim. Biz buraları geçemedik bir türlü. Bir de en büyük sorunumuz altyapı. Nüfus var ama zaman, alan, saha yok. Sabahtan akşama kadar okul. Okuldan çıkamıyorlar. Ders mi çalışacaklar, futbol mu oynayacaklar. Çok zor Türkiye'de. Sonra Çin'e gitti Roger, bana telefonunu verdi." diyerek sözlerini noktaladı.