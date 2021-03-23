İsmail Kartal BB Erzurum'la, Şenol Can Kasımpaşa ile anlaştı

Süper Lig'de hocasız olan iki takım olan BB Erzurum deneyimli teknik adam İsmail Kartal'la anlaşırken, Kasımpaşa ise Şenol Can ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Süper Lig'de hoca değişim rüzgarı devam ediyor.

İSMAİL KARTAL BB ERZURUM İLE ANLAŞTI

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, Konyaspor'un eski hocası İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.

ŞENOL CAN KASIMPAŞA İLE EL SIKIŞTI

Öte yandan Fatih Karagümrük ile anlaşmasını geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak fesheden Şenol Can da Fuat Çapa'nın görevine son veren Kasımpaşa ile el sıkıştı.

Bu sezon hem liderlik yarışı hem de kümede kalma savaşındaki büyük rekabet hoca değişimlerine de yansımış oldu.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan genç teknik adam, İstanbul temsilcisinde 38 maçta görev aldı. Can, Karagümrük'te 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti ve 1.58 puan ortalamasını tutturdu.