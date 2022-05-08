İsmail Kartal: Beşiktaş'ı yenip serimizi sürdürmek istiyoruz

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İsmail Kartal, forma giyemeyecek oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takımda da çeşitli sebeplerden dolayı bazı oyuncular forma giyemeyecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça dahil olamayacak olan oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı.

"Hiçbir zaman mazeret üretmedim"

Son günlerde yaşanan sakatlıkları ve cezalı oyuncuları dert etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, elindeki oyuncu grubunun başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sözlerine devam eden Kartal,"Ben çalıştırdığım takımlarda hiç bir zaman başarısızlık karşısında mazeret üretmedim. Derbi öncesi cezalı ve sakat oyuncularımız olabilir. Ancak bizim ideal kadro yapımızı alttan destekleyecek kaliteli oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Sahaya kim çıkarsa çıksın savaşacaktır"

Galibiyet serisini devam ettirmek istediğini belirten tecrübeli direktör,"Sahaya kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe'nin ve formasının başarısı için savaşacaktır. Taraftarın desteği belki bu maçta arkamızda olmayacak ama biz onların sevgisini ve desteğini hep yanımızda hissedip, galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Son 7 haftada yakaladığımız galibiyet serisini, Beşiktaş'ı da yenip taçlandırmak istiyoruz." dedi.