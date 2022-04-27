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    İsmail Kartal: Biz işimize bakalım

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile gerçekleşen görüşmelerin medyaya yansıması sonrasında İsmail Kartal futbolcularını gündemin dışında tutmak için yoğun mesai harcıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 12:46
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    İsmail Kartal: Biz işimize bakalım

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile gerçekleşen görüşmelerin medyaya yansıması sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları bu gündemin dışında tutmak için onlara uyarılarda bulundu.

    "Taraftarımızı mutlu edelim"

    İsmail Kartal öğrencilerini Gaziantep maçına hazırlamaya çalışıyor

    Tecrübeli teknik adam takıma yaptığı konuşmada, "Biz sadece işimize bakalım. Çok iyi bir seri yakaladık. Her şeyi yoluna koyduk. Gaziantep karşısında da kazanalım, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız zorlu derbi öncesi hata yapmayalım. Ayrıca tribünleri dolduracak olan taraftarımızı yine mutlu edelim." ifadelerini kullandı.

    İsmail Kartal: Biz işimize bakalım #1


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