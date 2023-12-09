İsmail Kartal: Bu enerji, bizi mutlu sona götürecek Beşiktaş'ı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, oynamak istedikleri futbolu yansıtarak kazandıklarını ve ligde mutlu sona yakın olduklarını belirtti.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı 7 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe’ye ligde ilk kez kaybetti. Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

"Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik"

Oynamak istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarına vurgu yapan İsmail Kartal, şunları söyledi:



Galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Beşiktaş takımına, teknik ekibine bundan sonrası için başarılar dilerim.

Kendimize yakışır futbolla galip geldik

Bizim sezon başından beri oynadığımız net bir futbol var. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta sahada aynı mevkiden sakatlıklar... Bazen zorlanıyoruz. Zorlandığımız dönemde 1-2 takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirebilmek için her hafta çalışıyoruz. Oyuncularımızla birlikte her hafta daha iyisi için yoğunlaşıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz.

Daha aramıza dönecek olanlar var

Djiku ile maçtan önce konuştuk, 'Hocam 60 dakika oynarım' dedi. 60-70 dakikaya göre planladık. 'Arka adalelerimde sıkışma var' dedi, hemen çıkardık. Fred'i çıkardık, risk almamak için. Yerine girenler de iyi oynadı. Daha aramıza dönecek olanlar var. Daha iyi olmak için, çok çalışarak sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Onlara izin veriyoruz ama bize izin yok

İçeride bu galibiyetten sonra oyuncularım izin istediler. Normalde izin vermiyorum, pazar günü izinliler, hak ettiler. Salı günü Trnava maçıyla çalışmalara devam edeceğiz. Onlara izin veriyoruz ama bize izin yok. Ben ekibimle birlikte buradan Samandıra'ya döneceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Taraftarlarımız bu sene fark yaratıyorlar

Bizim taraftarlarımız bu sene fark yaratıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Biz de onların yarattıkları bu farka cevap veriyoruz, bir reaksiyon gösteriyoruz. 'Biz buradayız, her şeye hakimiz, merak etmeyin' diyoruz. Bu birliktelik, tribün, oyuncular, enerji bizi mutlu sona götürecektir.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şöyle dedi:

“Biz hafta içinden bugüne kadar bu maçı nasıl kazanırız planları üzerine çalıştık. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz oyun felsefemiz var. Bunu Beşiktaş’a karşı ne kadar iyi bir duruşla nasıl sergileyebiliriz, bütün çalışmalarımız bu yöndeydi. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşmuşuz; 42 kere. Bugün burada biz 3 puan almak için geldik. 3 puan aldığımız için çok mutluyum”

“Taraftarla takım arasında sinerji var”

Uzun zaman sonra Beşiktaş deplasmanında tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de konuşan Kartal, “Fenerbahçe taraftarı fark oluşturdular. Biz de farkındalık yapıp reaksiyon vermek istiyorduk. Nasıl onları tribünde mutlu edebiliriz, bu şekilde bir sinerji var. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

Mücadeleye orta sahada 11’de başlayan Miguel Crespo tercihi ve bugünkü performansıyla ilgili Kartal, şunları söyledi:



“Hem rakibimizin pozisyonuna göre hem de oyuncuların performansına göre bakıyoruz. Bugün de Crespo’nun oynaması rakibin pozisyonu ve oyuncunun performansına göreydi. Crespo, onun için 11’de oynamasını tercih ettik.”

“Sezon sonuna kadar bu oyunu devam ettirmek istiyoruz”

Sakatlığını atlatan Alexander Djiku’nun derbide 11’de başlaması ile ilgili oyuncuyla görüşmesini aktaran İsmail Kartal, takımın oyun felsefesini şu sözlerle paylaştı:

“Djiku ile maçtan önce konuştuğumda 42 gündür sakattı. Dün dahil 4 kez takımla antrenmana çıktı. ‘Sen oynatırsan oynarım’ dedi. '65-70 dakika oynarım' dedi ve 11’de başlattık. Değiştirdik Jayden’ı aldık. Oynamak istediğimiz oyun bu. Bunu birçok maçta yaptığımızı düşünüyorum. Bazı maçlarda psikolojik olarak oyuncularım ellerinden geleni yapmış olsalar da olmadı. Bugün maç başından sonuna kadar oyunu domine etik. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.”

“Ferdi, karakter ve futbol olarak çok şey katıyor”

Ferdi Kadıoğlu’nun sol bekteki gelişimi ve oyuncunun performansıyla ilgili sorulan soruya sarı-lacivertlilerin patronu şunları söyledi:

“Ferdi, benim evladım gibi. Fenerbahçe’de sol bek oynaması ile ilgili 2 sene önce oynamayı kabul etmemişti. O bölgeye transfer etmek istemiştik, oyuncu bulamadık. Başkanımızla konuştum, ikna ettim. Kendisini ikna edeceğimi söyledim. Ferdi ile konuştum, ben de ona bek oynadığımı hatırlattım. 'Merak etme gelişimine katkı sağlayacağım, bunları düşün' dedim. Sonra ‘hocam ben kabul ediyorum’ dedi. Bugün geldiğimiz noktada milli takımda, Avrupa’dan büyük takımlar tarafından takip ediliyor. Hem karakter olarak hem futbol olarak çok şey kattığını düşünüyorum"

“Bugün kazanmak için, inanarak geldik”

Beşiktaş’ın yeni yönetimi ve teknik heyetine başarılar dileyen İsmail Kartal, derbide gerginlik olmadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Beşiktaş büyük bir camia, yeni yönetimi hayırlı olsun. Rıza Çalımbay hoca benim arkadaşım. Şu anda en iyini yapmaya çalışıyorlar. Çok sakat oyuncuları var. Bugün çok fazla gerginlik olmadı. Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Rıza hocaya maçlarında başarılar diliyorum. Bugün kazanmak için, inanarak geldik. Oyuncularım da bunu başardılar”

“Fred fark oluşturan bir oyuncu”

Fred’in performansı ile ilgili soruya Kartal, “Sadece Fred’e bağlayamayız. Futbol takım oyunu. Fred’in bize kattığı katma değer var. Oyun içinde çok fazla dolaşan, geçişlerde bağlantıyı yapan oyuncu. Sezgileri çok yüksek bir oyuncu. Bunun için çok fark oluşturan bir oyuncu” yanıtını verdi.

“Samet, önemli oyunculardan bir tanesi”

İsmail Kartal, Samet Akaydin ile ilgili ise şunları söyledi: “Samet, milli takım oyuncusu. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da fena maç çıkarmadı. Zaman zaman bazı hatalar olabilir. Elimizdeki önemli oyunculardan bir tanesi” dedi.

“Serdar Aziz’i yakından takip ediyorum”

Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Serdar Aziz’in sağlık durumuyla ilgili konuşan Kartal şu ifadeleri kullandı:

“Serdar Aziz, şu anda yüzde 100 hazır değil. Bu hafta 1-2 antrenmanın ısınma bölümüne aldık. Bu hafta ufak ufak takım antrenmanlarına başlayacak. Gün gün sağlık durumunu takip ediyoruz. Ben de başlarında duruyorum. Ne zaman yüzde 100 hazır olacak, yakından takip ediyorum”

“Büyük kulüpler sakatlıklarla mücadele ediyorlar”

Aralık ayında çok fazla maç oynanacağı ile sorulan soruya İsmail Kartal sözlerini şöyle noktaladı: