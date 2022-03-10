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    İsmail Kartal: Bu ruhla devam edelim

    Trabzonspor maçında 10 kişi olmasına rağmen sahada iyi mücadele eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımdan aynı ruhla devam edilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 10:38
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    İsmail Kartal: Bu ruhla devam edelim

    Fenerbahçe'de gözler Alanyaspor maçına çevrilirken, teknik direktör İsmail Kartal ligde kalan tüm maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

    Hedeflerinin ligi ikinci bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarına (Şampiyonlar Ligi) katılmak olduğunu yineleyen Kartal, "Geldiğim günden beri Fenerbahçe ruhunu oyuncularıma anlatıyorum. Trabzonspor karşısında 10 kişi kalmamıza rağmen sahaya karakter koyarak bunu gösterdik. Alanyaspor dahil kalan 10 maçta da aynı şekilde savaşarak, lig sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

    İsmail Kartal: Bu ruhla devam edelim #1

    DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

    Taraftarlardan, Trabzonspor maçında olduğu gibi desteklerini sürdürmelerini isteyen Kartal'ın, Alanyaspor deplasmanında kadroda tek değişiklik yapması bekleniyor.

    Kırmızı kart cezalısı İrfan Can'ın yerine formaya en güçlü adaylar Arda Güler ile Mesut Özil. İki isim arasında tercih yapması beklenen Kartal'ın Nazım'ı sağ beke monte edip, Osayi'yi kanada çekmesi de seçenekler arasında. Ancak bu ihtimal düşük görülüyor. Derbide vasat kalan Rossi'nin de kulübeye çekilmesi halinde ise bu mevkide Dimitris Pelkas şans bulacak.

    İsmail Kartal: Bu ruhla devam edelim #2


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