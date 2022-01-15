İsmail Kartal: Bu takıma yürekten inanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜRETKENLİĞİ SAĞLAYAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal "Maça iyi başladık. 25-30 dakika iyi gittik. Daha sonra Antalyaspor maça ortak oldu. İlk yarı hemen hemen böyle gitti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Hamlelerle takım toparlanmaya başladı. Topun bizde kalmasını sağladık. O ara gol geldi. Golden sonra mecburi değişiklikler yaptık. Hasta, sakat oyuncularımız vardı. Hazır olmamalarına rağmen kadroya aldık. Bu şartlara rağmen 3 puan alıp evimize gitmek istiyorduk. Golden sonra hemen gol yedik. Karambolde Berke Özer'in beline bir darbe geldi. Durumu belli değil. Topla oynama yüzdesi %61'di. İyi oynuyor gibi görünüyoruz ama şut, ortada Antalyaspor daha iyiydi. Hücumsal anlamda üretkenlik düşüktü. Hoşuma giden bir taraf vardı, taktik disiplin anlamında iyiydik. Bu sevindirici bir durum. Hücumsal anlamda istediklerimizi yapamadık. Çünkü, o üretkenliği sağlayamadık." dedi.





"ELİMDEKİ OYUNCULARI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUM"

Oyuncu seçimleri hakkında konuşan İsmail Kartal "Bunların hepsi bizim oyuncularımız. Oyun içerisinde değişiklikler olacak. Elimdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ferdi yüzde 100 olmasa da sol bek oynattık. Muhammed'i sol beke attık. Oyunu elimizde tutup kazanmak istedik ama olmadı." açıklamasını yaptı.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Eksiklerin sorulması üzerine İsmail Kartal "Biz Fenerbahçe'yiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Zamanımız yok. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Hastalar var, sakatlar var. 3 günde 1 maç olduğu için en hızlı şekilde aramıza dönmelerini, birlikte daha çok mücadeleyle yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"GELİŞECEKLER, İNANIYORUM"

Fenerbahçe'nin gelişeceğine inandığını söyleyen İsmail Kartal "Bugün çok fazla hücumda çok üretken olamadık. Takımın taktik disiplini çok yüksekti. O tarafından bakarsak olaya güzel bir şey. Dediğim gibi bunu geliştireceğiz. Oyun da, takım da, oyuncular da gelişecek. Ben buna yürekten inanıyorum." dedi.

LÖW SORUSUNA CEVAP

Joachim Löw ile ilgili soruları yanıtlayan İsmail Kartal "Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Başkanla konuştuğumda sezon sonu, bilmem kaç yıl... Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. Takımımızı toparlamak, daha başarılı olmak için çalışıyoruz. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca "Önümüzde 3 kupa var. Hangisini alırız, kaç kupa alırız bilemem ama 3 kupa için de mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "5-6 tane oyuncumuz gayet güzel oynadılar. Bazı oyuncuların performansı düşük olabilir. Son dönemde iyi sonuçlar gelmediği için demoralize oldu oyuncular. 3 şeyle ilgileniyorum. Moral motivasyonlarını yukarı çekmeye, özgüvenlerini kazandırmaya çalışıyorum. Fizik olarak geliştirmeye çalışıyorum. Taktik olarak dizayn etmeye çalışıyorum. Bunları başarabilirsem... Zaman yok ama zamanı yaratıp başarmam lazım. Antrenör olarak benim görevim bu. Bu takımın transfere ihtiyacı var. Bazı bölgelerde eksiklikler var." açıklamasını yaptı.

