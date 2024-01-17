İsmail Kartal: Çağlar Söyüncü ile ilgili de bir karar vermedik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor galibiyeti sonrası transfer açıklamasında bulundu.

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Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kendi evimizde Adanaspor'u yenerek turu geçmek istiyorduk. İstediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyetle turu geçtiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha az süre bulan ve genç oyuncuları sahaya sürdük. Bütün oyuncularımı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz. Çubukluyu giyen herkes bizim için en değerli oyuncu. Herkesin birbirine karşı saygılı olduğunu söylüyorum. Saygı çerçevesinde çalışıyoruz. Takımın içindeki dengeleri koruyarak yolunuza devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim takımda çok güzel bir saygı var" dedi.

"Krunic iyi bir maç çıkardı"

62 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Erken hareket etmemiz gerekiyordu. Bu oyuncuları bir anda önce takıma kazandırmak istiyorduk. Sakat oyuncularımız var. Bu 2 oyuncuyu takıma kazandırdığımız için başkan ve yönetimin büyük fedakarlıkları var. Onlara teşekkür ediyorum. Çok daha fazla maç oynayacağız. Bu oyunculara ihtiyacımız var. Başkanımız bu oyuncuları erkenden bitiriyor. Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli bir oyuncu. 6 numara başladı, sonra stopere geçti. Kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü açıklaması

İsmail Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: