İsmail Kartal çözüm arıyor: Çift forvete geçebilir Fenerbahçe'nin son 3 maçta kapanan savunmayı açmakta zorlanması İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Deneyimli teknik adam çift forvetli bir sisteme geçmeyi düşünüyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasını averajla zirvede bitiren Fenerbahçe, son 3 maçtır gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 99 gol atan sarı-lacivertliler, rakiplerin yeni geliştirdiği 10 kişilik savunma engelini aşmak için çare arıyor.

Çift forvet deniyor

Tecrübeli hoca, Edin Dzeko'nun son vuruşlardaki formsuzluğu nedeniyle yedek kalmasını isteyen taraftarla aynı fikirde değil. Oyun kurma anlamında tecrübeli futbolcuya ihtiyacı olduğunu düşünen Kartal, idmanlarda Boşnak futbolcu ve Michy Batshuayi'yi oynatarak çift forvet denemesi yapıyor.

Taktik çalışmalarda iki forvetin son derece uyumlu gözüktükleri öğrenildi. 4-4-2'ye geçiş yapılması halinde Sebastian Szymanski de orta sahaya gelerek Rade Krunic'in partneri olacak.

Henüz kararını vermedi

Mücadelenin Kadıköy'de oynanacak olması da daha ofansif bir taktik seçimi konusunda etkili olabilir. Ancak İsmail Kartal henüz son kararını vermiş değil.

Tecrübeli çalıştırıcının denemeler yapsa da şu ana kadar büyük ölçüde işleyen sistemi Ankaragücü karşısında bozma konusunda tam anlamıyla emin olmadığı da öğrenildi.