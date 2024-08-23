İsmail Kartal, cuma namazını beklerken görüldü Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, çay ocağında cuma namazını beklerken görüntülendi.

Haber Merkezi

Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile başarılı bir görüntü ortaya koyan ve Süper Lig'de topladığı 99 puanla 2. sırayı alan teknik direktör İsmail Kartal, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.

Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı tecrübeli çalıştırıcı, futbolseverler tarafından cuma namazı öncesinde görüldü.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Bu sezon takım çalıştırmayacağını ifade eden 63 yaşındaki teknik adam, cuma namazını beklerken çay ocağında görüntülendi.

Telefonuna bakan İsmail Kartal'ın bu anları sosyal medyada gündem yarattı.