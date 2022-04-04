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    İsmail Kartal, Diego Rossi'yi özel olarak tebrik etti

    İsmail Kartal, Kayseri galibiyetinin ardından soyunma odasında tüm takımı kutladı. Ancak tecrübeli teknik adam Diego Rossi’yi özel olarak tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:30
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    İsmail Kartal, Diego Rossi'yi özel olarak tebrik etti

    İsmail Kartal, Kayseri galibiyetinin ardından soyunma odasında tüm takımı kutladı. Ancak tecrübeli teknik adam Diego Rossi’yi özel olarak tebrik etti.

    Deneyimli futbolcu, Uruguay’dan uzun bir yolculukla İstanbul’a döndükten sonra takımla sadece bir idmana çıkmıştı.

    GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

    Buna rağmen Kartal, öğrencisine güvendi. Rossi de ilk 11’de başladığı maçta harika bir gole imza attı, 70 dakika boyunca müthiş bir şekilde mücadele ederek hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

    İsmail Kartal, Diego Rossi yi özel olarak tebrik etti #1


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