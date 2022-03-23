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    İsmail Kartal, Domenec Torrent'e fark attı

    İsmail Kartal, Domenec Torrent'e fark attı

    10 maçta 21 puan toplayan İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmayı başardı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, aynı hafta göreve geldiği Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent'e de fark atmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:47
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    Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Fenerbahçe, bu yarışta en büyük rakibi Konyaspor'u devirerek milli araya moralli girdi. 21. haftadaki Antalyaspor maçı ile teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 10 maçlık performansıyla camianın yüzünü güldürdü.

    Geldikten sonra lider Trabzonspor ile aynı puanı hanesine yazdıran deneyimli hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 1 mağlubiyetle 21 puan topladı.

    İsmail Kartal, Domenec Torrent e fark attı #1

    DOMENEC TORRENT'İ GEÇTİ

    Yine Kartal gibi 21. haftada göreve gelen Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent ise 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan aldı. 1.10 puan ortalamasında kalan İspanyol hoca, sarı-kırmızılı takımda hayal kırıklığı yaşattı.

    Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü 2.10 ortalamayla Torrent'i ikiye katlarken, Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.

    İsmail Kartal, Domenec Torrent e fark attı #2

    PEREIRA'YI DA GERİDE BIRAKTI

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Konyaspor maçlarından puansız ayrılmıştı.

    Portekizli hocanın yerine koltuğu devralan İsmail Kartal ise ligin ikinci yarısında bu 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 7 puanı hanesine yazdırdı.

    İsmail Kartal, Domenec Torrent e fark attı #3


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